التميمي: العلاج الحقيقي لفيروس كورونا هو وعي المواطن والتزامه بالتباعد الاجتماعي

2020/08/20 | 21:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الصحة حسن التميمي في تصريح، ان وعي المواطن والتزامه بالتدابير الوقائية، هو الإجراء الأفضل لمواجهة فيروس كورونا، في ظل غياب أي لقاح او علاج للفيروس، مضيفا ان العراق سيكون من أول الدول التي ستحصل على العلاج بعد ان قام بحجز حصته منه، ليكون متاحا للمؤسسات الصحية.

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