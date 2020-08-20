2020/08/20 | 21:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، بيانا علقت فيه على إصدار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، في 18 أغسطس، بالحكم في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الراحل، رفيق الحريري.وأشارت المتحدثة باسم الخارجية، ماريا زاخاروفا، في بيان، إلى أن روسيا كانت تدعم دائما نشاط المحكمة الخاصة بلبنان، من أجل إجراء “التحقيق النزيه والعادل ومساءلة الأشخاص المذنبين …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخارجية الروسية تعلق على قرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اغتيال الحريري وكالة تقدم الاخبارية.

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