2020/08/20 | 21:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في سوريا إلى 82 حالة، بينما تجاوزت الإصابات فيها بالفيروس حاجز 2000 إصابة.وأعلنت وزارة الصحة عن 4 وفيات اليوم، إضافة إلى تسجيل 81 إصابة جديدة وهو ما يرفع عدد الإصابات في البلاد إلى 2008 حالات.كما أعلنت الوزارة شفاء 15 حالة من الإصابات المسجلة بالفيروس، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سوريا.. 4 وفيات بكورونا والإصابات تتجاوز 2000) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سوريا.. 4 وفيات بكورونا والإصابات تتجاوز 2000) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).