شاهد: زحمة ملفات الكاظمي مع المسؤولين الاميركيين

2020/08/20 | 22:01 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضمن الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن، أتت زيارة رئيس الحكومة العراقي مصطفى الكاظمي الى الولايات المتحدة، الا ان زحمة الملفات وتعقدها، يبدو انها خ...

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