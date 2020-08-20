2020/08/20 | 22:01 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ضمن الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن، أتت زيارة رئيس الحكومة العراقي مصطفى الكاظمي الى الولايات المتحدة، الا ان زحمة الملفات وتعقدها، يبدو انها خ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد: زحمة ملفات الكاظمي مع المسؤولين الاميركيين) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد: زحمة ملفات الكاظمي مع المسؤولين الاميركيين) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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