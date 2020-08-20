وزير مالية العراق يتحدث عن توقيع 3 اتفاقيات مع شركات أميركية

2020/08/20 | 22:01 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة المالية العراقية اليوم الخميس، توقيع ثلاث اتفاقيات مع شركات اميركية رصينة لدعم الاقتصاد وتمويل المشاريع الكبيرة وتطوير قطاع الكهرباء....

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