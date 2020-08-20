2020/08/20 | 22:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجية: علاقتنا مع إيران مبنية على المصالح المشتركة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/20 | 22:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية: علاقتنا مع إيران مبنية على المصالح المشتركة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية: علاقتنا مع إيران مبنية على المصالح المشتركة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).