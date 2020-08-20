بالصورة ... قمة الكاظمي وترامب

2020/08/20 | 22:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب في البيت الابيض، وعقد الطرفين اجتماعاُ ثنائيا تم فيه بحث تعزيز العلاقات بين البلدين، والأوضاع التي تشهدها المنطقة، والتحديات العديدة التي يواجهها العراق.

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