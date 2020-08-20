2020/08/20 | 22:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..بحث رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، في البيت الأبيض، اليوم الخميس، مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، تعزيز العلاقات بين البلدين، والأوضاع التي تشهدها المنطقة، والتحديات العديدة التي يواجهها العراق.وأثنى الكاظمي، على مواقف الولايات المتحدة الأمريكية ومساندتها للعراق في حربه ضد تنظيم داعش، ومساعدتها له في إسقاط النظام السابق.وبيّن أن حكومته تتطلع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور .. لقاء الكاظمي مع ترامب في البيت الابيض) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور .. لقاء الكاظمي مع ترامب في البيت الابيض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).