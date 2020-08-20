عند التسوية…اسعار النفط تهبط الى 44:84 دولار للبرميل

2020/08/20 | 22:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد انخفضت أسعار النفط عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، مع تحذير منتجي الخام من المخاطر حيال تعافي الطلب حال استمرار أزمة كورونا لفترة أطول.وتعتقد اللجنة الوزارية لتحالف “أوبك+” أنه في حين يوجد بعض الإشارات بشأن التحسن التدريحي في سوق النفط لكن وتيرة التعافي ستكون أبطأ من المتوقع وسط المخاطر التي يُشكلها […]

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