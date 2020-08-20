المرور العامة تباشر بحجز المركبات التي لا تحمل لوحات

2020/08/20 | 22:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ متابعة

دعا المتحدث باسم نقابة الأطباء د.



جاسم العزاوي، اليوم الخميس، إلى مراجعة وطنية شاملة لاجراءات التصدي لكورونا، وفيما تحدث عن طفرة جينية حدثت للفيروس، أكد أن العودة للحظر الشامل مقابل الزيادة في الاصابات خطوة غير مجدية.

بغداد اليوم- بغداد

رأى عضو لجنة الصحة النيابية، غايب العميري، اليوم الخميس، 20 آب، 2020 ان الاستهزاء بجائحة كورونا، والاعتماد على اللقاحات المنتظرة، امر خطير جداً، يهدد بعواقب وخيمة.

وقال العميري، متحدثاً لـ(بغداد اليوم)، عن تفشي الفيروس في ا

بغداد اليوم - متابعة

كشفت دراسة جديدة نشرت في مجلة "فيزياء السوائل" أن قطرات الجهاز التنفسي التي تخرج مع السعال وتحمل فيروس كورونا يمكن أن تظل نشطة لمدة أطول في الهواء الرطب.

وفي اكتشاف وصفه موقع "BGR" بأنه "جديد ومرعب&

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