حقوق الانسان ..تصاعد عمليات اغتيال النشطاء العراقيين وتفاقم الاوضاع بالمحافظات

2020/08/20 | 22:22 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

اغتال مسلحون مجهولون، يوم أمس الأربعاء، الطبيبة الناشطة، رهام يعقوب في محافظة البصرة، فيما نجا ثلاثة نشطاء آخرين من محاولة اغتيال وشيكة.

وتأتي تلك العمليات بعد أيام على مقتل الناشط تحسين الشحماني، في منزله بالبصرة.

كما تعرضت مسعفة تُدعى انتصار، في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، إلى ...

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