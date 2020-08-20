ظريف يحذر من سعي امريكا الى تفعيل العقوبات ضد بلاده

2020/08/20 | 22:25 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

صرح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في رسالة إلى الأمم المتحدة إن الولايات المتحدة ليس لها الحق بتفعيل إعادة العمل بكل العقوبات الدولية على إيران، داعيًا أعضاء مجلس الأمن إلى رفض المسعى الأمريكي.

ونقل التلفزيون الرسمي عن وزارة الخارجية قولها:إن مندوب إيران سلّم الخطاب لرئيس مجلس...

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