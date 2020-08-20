الحلبوسي يعقد اجتماعا مع نواب محافظة السليمانية

2020/08/20 | 22:30 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السليمانية/ الصباح

عقد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، اجتماعا مع نواب محافظة السليمانية.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عمل مجلس النواب، وتعزيز الدور التشريعي والرقابي للمجلس ولجانه، وتحديد عددٍ من الأولويات والقوانين، حيث أشار سيادته بأن انطلاق المجلس لأعماله دستوريا وقانونيا سيكون في الثالث من أيلول.

كما أكد الاجتماع على ضرورة الإسراع بإكمال قانون الانتخابات، وأن تتحمل القوى السياسية مسؤولياتها في تشريع القوانين المهمة للفترة المقبلة، ومنها قانون المحكمة الاتحادية، ومجلس الإعمار، ومناهضة العنف الأسري، وغيرها من القوانين، فضلا عن أن المجلس بانتظار وصول قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2020 من الحكومة، الذي يتماشى مع الوضع الاقتصادي والظروف التي تمرُّ بها البلاد ومتطلبات المواطنين، حيث كانت الموازنة أحد محاور المنهاج الوزاري للحكومة الذي صوّت عليه مجلس النواب

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