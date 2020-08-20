موسكو: نشهد اهتماما متناميا بلقاحنا لكورونا رغم حرب معلوماتية ضده

2020/08/20 | 22:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أكد رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، أن غالبية دول العالم تبدي اهتمامها باللقاح الروسي “سبوتنيك V” ضد فيروس كورونا، رغم الحرب الاعلامية التي أطلقت ضده.وقال دميترييف اليوم الخميس: “نشهد أن عددا من البلدان تخوض حربا اعلامية ضد اللقاح الروسي، ورغم ذلك ترغب غالبية الدول في معرفة الحقيقة عن اللقاح وتود […]

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