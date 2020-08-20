2020/08/20 | 22:34 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقب اغتيال الناشطة رهام يعقوب .. المرور العامة تمنع سير المركبات دون لوحات تسجيل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/20 | 22:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عقب اغتيال الناشطة رهام يعقوب .. المرور العامة تمنع سير المركبات دون لوحات تسجيل) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عقب اغتيال الناشطة رهام يعقوب .. المرور العامة تمنع سير المركبات دون لوحات تسجيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).