مراكش، المدينة العالمية تحترق.. - حسن أحراث

2020/08/20 | 22:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسن_أحراث "طار الزواق" عن مدينة مراكش، مدينة "ألف ليلة وليلة"، مدينة الشمس والنخيل والتاريخ.



ظهرت مراكش اليوم على حقيقتها، انفجر بؤسها وفقرها في وجه العالم وليس فقط في وجه أهلها.



صار جامع الفناء فضاء قفرا، وصارت النكتة المراكشية دمعة...قتلوا البسمة والبهجة في سماء مراكش...كانت مراكش جميلة أيام "النشاط"، كانت مدينة عالمية في "السراء".



كانت قبلة "النجوم" والمهووسين بالجنس (السياحة الجنسية) وعاشقي الري ......





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