جدل عاشورائي

2020/08/20 | 22:56 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

نعمه العباديمنذ عشرات القرون يتكرر جدل في كل بداية شهر محرمت الحرام، وبعض هذا الجدل قديم وبعضه جديد اصوله قديمة، وقد يستجد بعض آخر، ومما يؤسف له، أن ينخرط الكثير غفلة او سذاجة أو اشتباهاً في بعض مفرداته، واحياناً يتحول إلى مواقف متضادة يفرق العلاقات ويعكر الاجواء، بل قد يؤجج العداء، واعر...

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