2020/08/20 | 22:57 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النفط يهبط 1% بفعل تخمة معروض أوبك+ وبيانات البطالة الأميركية

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