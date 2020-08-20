توتنهام يخطط لخطف مدافع أرسنال

2020/08/20 | 23:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت تقارير صحفية، عن رغبة توتنهام في التعاقد مع أحد مدافعي أرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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