الأمم المتحدة تبحث مع عدد من الوزارات تعزيز نظام الحماية الاجتماعية في العراق

2020/08/20 | 23:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..بحثت الأمم المتحدة في العراق ووزارات العمل والشؤون الاجتماعية، والصحة والبيئة، والتخطيط التحديات التي يواجهها نظام الحماية الاجتماعية الوطني في العراق في الاستجابة لتأثير جائحة كوفيد-19.وقدمت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لمحة عامة عن التحديات التي يواجهها نظام الحماية الاجتماعية الوطني بسبب كوفيد-19.وأكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي أن القضايا التي يواجهها […]

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