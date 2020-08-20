2020/08/20 | 23:31 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني- أكد أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي، ان الثورة الإٍسلامية مناهضة للحروب ولن تبدأ اي حرباً، ولكن ان تعرضت البلاد لعدوان فان ردها سيكون غير محدوداً.وقال رضائي في مقابلة حصرية مع قناة العالم مساء اليوم الخميس: ان جريمة اغتيال الفريق الشهيد قاسم سليماني الذي كان رمزا للجهاد […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص ايران : الثأر لسليماني بدأ من عين الأسد ولايزال مستمر المركز الخبري الوطني.

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