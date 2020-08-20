الصليب الأحمر: الأزمة الإنسانية في ليبيا تشتد والمحادثات مطلوبة

2020/08/20 | 23:35 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الخميس، من أن الازمة الإنسانية في ليبيا تزداد سوءا بسبب وقف النشاط النفطي وحصار الموانئ وانتشار وباء كورونا في البلاد.وأعرب رئيس اللجنة، بيتر ماورير، عن أمله في أن تنجح المساعي الدبلوماسية، التي شملت زيارة قام بها وزير الخارجية الألماني هايكو ماس هذا الأسبوع، في استئناف عملية سلام […]

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