أنصار الله: مقتل أمير “داعش” الارهابي في اليمن والقبض على قيادي و40 عنصرا في البيضاء

2020/08/20 | 23:35 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله “الحوثيين”، الخميس، مقتل أمير تنظيم داعش الإرهابي في اليمن، والقبض على قيادي آخر، خلال عملية للجماعة في محافظة البيضاء وسط اليمن.وقالت وكالة الصحافة اليمنية، التابعة لـ “أنصار الله”، وتابعتها /المعلومة/، إن قوات صنعاء “نفذت كمينا محكما ضد عناصر “ داعش” [ تنظيم إرهابي محظور في […]

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