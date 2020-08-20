العتبة الحسينية تحدد شرطاً لدخول مواكب العزاء الى الصحن الحسيني

2020/08/20 | 23:47 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:أين نيوز} حددت العتبة الحسينية المقدسة، الخميس، شرطاً لدخول مواكب العزاء الى الصحن الحسيني الشريف.وذكرت العتبة في بيان، تلت {الفرات نيوز} نسخة منه، عن" وضع خطوط التباعد الإجتماعي، لنزول المواكب العزائية، شرط ان يكون الدخول للصحن الشريف، لموكب واحد فقط بنسبة 50 بالمئة ولمدة ربع ساعة، ويغادر ثم يدخل الاخر وفق إجراءات وقائية وصحية".وشهدت العتبتان المقدستان الحسينية والعباسية إنزال الرايتين الحمراء ورفع الرايتين السوداء على قبتي مرقدي الامام الحسين واخيه العباس (ع) بكربلاء ايذانا ببدء موسم الاحزان لشهر محرم الحرام، وذلك مساء اليوم الخميس.

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