2020/08/20 | 23:53 - المصدر: بغداد اليوم

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وزير الصحة يوجه بانجاز مستشفى 50 سريراً في ذي قار

السيد وزير الصحة والبيئة يوجه بانشاء مستشفى (٥٠) سرير مجهز بكافة الاجهزة الطبية والمستلزمات الى قضاء الفهود بمحافظة ذي قار ويوجه بان يبدأ العمل به الاسبوع القادم

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بغداد اليوم- متابعة

وجد باحثون أدلة جديدة على أن الأجسام المضادة يمكن أن تقي فعليا من إعادة التقاط العدوى بفيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال بحثهم في سفينة صيد أميركية أبحرت وتعرض معظم طاقمها للعدوى بالفيروس، إلا أن ثلاثة منهم لم يصابوا به.

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بغداد اليوم - بغداد

اصدرت منظمة الصحة العالمية ، الخميس 20 - 8 - 2020 ، بياناً بشأن وضع العراق بمواجهة فيروس كورونا أعلن عن خبر سار.

وقال منظمة في بيانها "مع استمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 في العراق، كثفت منظمة الصحة الع

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الخميس (20 آب 2020)، تسجيل 3995 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و87 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية في مختلف محافظات العراق.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تم فحص (23268) ن

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