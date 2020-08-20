2020/08/20 | 23:53 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مكافحة اجرام بابل تلقي القبض على 8 متهمين بالقتل العمد جنوبي المحافظة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
مكافحة اجرام بابل تلقي القبض على 8 متهمين بالقتل العمد جنوبي المحافظة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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