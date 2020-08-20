مكافحة اجرام بابل تلقي القبض على 8 متهمين بالقتل العمد جنوبي المحافظة


مكافحة اجرام بابل تلقي القبض على 8 متهمين بالقتل العمد جنوبي المحافظة
2020/08/20 | 23:53 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مكافحة اجرام بابل تلقي القبض على 8 متهمين بالقتل العمد جنوبي المحافظة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مكافحة اجرام بابل تلقي القبض على 8 متهمين بالقتل العمد جنوبي المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).

واصل القراءة على بغداد اليوم
Sponsored Links