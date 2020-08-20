2020/08/20 | 23:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيران تعلن نجاح عملية أمنية حررت فيها 3 مختطفين من قراصنة صوماليين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/20 | 23:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تعلن نجاح عملية أمنية حررت فيها 3 مختطفين من قراصنة صوماليين) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تعلن نجاح عملية أمنية حررت فيها 3 مختطفين من قراصنة صوماليين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).