فرنسا تسجل 4711 إصابة جديدة بكورونا

2020/08/21 | 00:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت وزارة الصحة الفرنسية 4711 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية.

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