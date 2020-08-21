رجعت حليمة...!!! - مشعل يسار

2020/08/21 | 01:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مشعل_يسار -----السلطة في لبنان عجزت عن حل أي من المشاكل التي اصطدمت بها بسبب سياساتها النيوليبرالية التي كانت فخاً أوقعتها فيه الإمبريالية الأميركية الصهيونية المهيمنة على صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من خلال المليارات الكثيرة التي شجعتها على اقتراضها منها باسم الشعب اللبناني المخدوع برفاهية مصطنعة تشبه رفاهية الخروف المعلوف المعدّ للذبح.



فكل اقتصاد لا ينتج مكتوب عليه الانهيار في أية لحظة.



ومن ي ......





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