لماذا سمي شهر المحرم بهذا الاسم؟.. معلومات لا يعرفها الكثيرون

2020/08/21 | 01:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لماذا سمي شهر المحرم بهذا الاسم لماذا سمي شهر المحرم بهذا الاسم؟ شهر محرم هو الشهر الأول من السنة القمرية أو التقويم الهجري، وكان اسمه في الجاهلية مُؤْتَمِر أو المُؤْتَمِر، في حين كان يطلق اسم المُحَرَّم في الجاهلية على شهر رَجَب.سمي شهر المحرم بذلك لكونه شهرًا محرّمًا، فهو أحد الأشهر الحُرُم الأربعة، وهي التي […]

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