2020/08/21 | 01:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البرازيل.. إصابات كورونا تتجاوز الـ3.5 ملايين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/21 | 01:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرازيل.. إصابات كورونا تتجاوز الـ3.5 ملايين) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرازيل.. إصابات كورونا تتجاوز الـ3.5 ملايين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).