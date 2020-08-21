في الكويت.. مجالس عاشوراء بعضها «أونلاين»

2020/08/21 | 01:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسط اجراءات صحية وأمنية، وبعد اجتماعات متفرقة مع جهات حكومية، بدأت الحسينيات امس في إقامة مجالس العزاء لذكرى استشهاد الامام الحسين بن علي عليهما السلام، وإحياء يوم عاشوراء، وحددت المواعيد لأوقات المجالس الحسينية مع الأخذ بالاعتبار موعد الحظر الجزئي.وواجه اصحاب المجالس الحسينية صعوبات متفرقة هذا العام، بينها صعوبة الاستعانة بالخطباء والقراء من الخارج، بسبب […]

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