المرجع البحريني يدعو إلى إحياء عاشوراء بعيدًا عن التجاذبات السياسية

2020/08/21 | 01:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا المرجع البحريني الوطني الكبير آية الله الشيخ عيسى قاسم إلى إحياء عاشوراء بعيدًا عن التجاذبات السياسية، مشددًا على ضرورة أن يكون الإحياء خارج دائرة الضرر مع الالتزام بالشروط الوقائية.وشدد آية الله قاسم في بيان له أمس على أن الدين لا يجوّز التسبب في نشر الوباء، مضيفًا لو أن السلطات سمحت بالمواكب الحسينية والتجمع […]

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