مداخلة على حوار الدين والعلمانية - عصمت موجد الشعلان

2020/08/21 | 02:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عصمت_موجد_الشعلان حوار الشيخ عامر الكفيشي مع الاعلامي سعدون محسن ضمد في برنامج المراجعة -قناة العراقية الفضائيةيعرف الشيخ الكفيشي العلمانية اعتمادا على تعريف شبلي العيسمي احد اقطاب حزب البعث: العلمانية الدنيوية ولا دينية.تعرف العلمانية: فصل الدين عن الدولة وليس عن المجتمع، تحكم الدولة في مجالها والدين يحكم في مجاله بأستقلالية كاملة الواحد عن الآخر اي من دون خلط بين الدين والسياسة او استيلاء السي ......





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