2020/08/21 | 02:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_بولس اتفاقية اسرائيل- أبو ظبي ونهاية حلم الامة الواحدة ما زالت تداعيات خبر الاتفاق الاسرائيلي الإماراتي تشغل فضاءات الاعلام المحلي والعالمي؛ وتخلق بغزارتها بلبلة، من المستحيل تحديد معالمها أو رصد مصادرها ومن يقف وراءها أو يشحذها بأرائه المغرضة أو بجهله، اللذين تسمح منصات التواصل الاجتماعي بانتشارهما بتساو "فكري" مستفز ومغلوط.لقد قيل في الماضي أن اختراع الرصاصة والمسدس ساوى بين الجبان، أو الخسيس ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتفاقية اسرائيل-أبو ظبي ونهاية حلم الامة الواحدة - جواد بولس) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتفاقية اسرائيل-أبو ظبي ونهاية حلم الامة الواحدة - جواد بولس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).