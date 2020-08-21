كومان يعثر على بديل سواريز في ليون

2020/08/21 | 02:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقر الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، على المهاجم الجديد الذي سيسعى لضمه إلى الفريق الكتالوني، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

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