بيان مشترك: الشراكة الإستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة مبنية على رغبة مشتركة

2020/08/21 | 02:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد بيان مشترك صادر عن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي والرئيس الامريكي دونالد ترامب، ان الشراكة الإستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة مبنية على رغبة مشتركة.

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