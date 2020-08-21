رد فعل فصائل المقاومة العراقية على زيارة الكاظمي لواشنطن وتطبيع الإمارات

2020/08/21 | 03:41 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت فصائل المقاومة في العراق، يوم الخميس، بياناً حول زيارة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي إلى واشنطن، واتفاق تطبيع الإمارات مع الكيان الصهيوني....

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