ملك المغرب يدق ناقوس الخطر من فيروس كورونا في خطاب الى شعبه

2020/08/21 | 05:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرباط – عبدالحق بن رحمون قال الملك محمد السادس، مساء أمس الخميس في خطاب عنوانه البارز الصراحة والتعبئة، وجهه إلى الأمة بمناسبة الذكرى 67 ( 1953 – 2020) لثورة الملك والشعب: ” إن خطابي لك اليوم، لا يعني المؤاخذة أو العتاب؛ و إنما هي طريقة مباشرة، للتعبير لك عن تخوفي، من استمرار ارتفاع عدد الإصابات […]

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