شاهد: كورونا يضع السعودية الأولى عربياً بالإصابات

2020/08/21 | 07:02 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصولا لما يقرب الـ800 ألف وفاة، واصل فيروس كورونا حصد الأرواح حول العالم فيما تخطت أعداد الإصابات بالفيروس 22.660.000 شخص في كافة أنحاء العالم....

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