الكاظمي وترامب : شراكتنا الستراتيجية هدفها تحقيق الامن والازدهار

2020/08/21 | 07:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي والرئيس الامريكي دونالد ترامب :” ان الشراكة الستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة مبنية على رغبة مشتركة في تحقيق الامن والازدهار”.وقال الكاظمي وترامب في بيان مشترك ، نقله المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء :” معاً تمكّن التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش الذي تقوده الولايات المتحدة والقوات الأمنية العراقية […]

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