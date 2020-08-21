روسيا ترفض الخطوات الامريكية لاعادة فرض العقوبات على ايران

2020/08/21 | 07:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / متابعة /- دعت روسيا لعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الخطوات الأمريكية لإعادة فرض العقوبات على إيران ، فيما أعلنت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، أنها لا تؤيد المبادرة الامريكية .وقال السفير الروسي في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا للصحفيين: نرفض الإعلان المتوقع لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حول اعادة فرض العقوبات على ايران.وأضاف […]

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