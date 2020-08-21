2020/08/21 | 07:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، أنها لن تدعم طلب أمريكا من الأمم المتحدة، إعادة فرض عقوبات على إيران، على خلفية اتهامات موجهة إلى طهران بانتهاكها الاتفاق النووي ، فيما اتهم وزير الخارجية الأمريكي، حلفاء بلاده الأوروبيين بالانحياز إلى إيران.وبدأت الولايات المتحدة، رسميا، الخميس، عملية تفعيل ما يسمى بآلية ”سناب باك“ التي تهدف إلى إعادة فرض […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بومبيو يتهم اوربا بالانحياز لايران بعد اعادة فرض العقوبات على طهران) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بومبيو يتهم اوربا بالانحياز لايران بعد اعادة فرض العقوبات على طهران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).