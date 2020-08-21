نبض النهضة الحسينة.. استذكار الشهداء وثبات المواقف

2020/08/21 | 08:03 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في أول أيام شهر محرم الحرام ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالكثير من المنشورات العاشورائية التي تدعوا للإحياء مراسم عاشوراء هذا العام بشكل يمنع انتشار ...

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