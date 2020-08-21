2020/08/21 | 08:28 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بايدن يقبل ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة: سنطوي صفحة الخوف والانقسامات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/21 | 08:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن يقبل ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة: سنطوي صفحة الخوف والانقسامات) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن يقبل ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة: سنطوي صفحة الخوف والانقسامات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).