الفتح يطالب بعقد جلسة طارئة بشأن المدة المحددة للانسحاب الأمريكي

2020/08/21 | 08:34 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب تحالف الفتح في العراق، مجلس النواب بعقد جلسة طارئة بشأن المدة الذي حددها الرئيس الأمريكي ترامب بانسحاب القوات الأمريكية من العراق....

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