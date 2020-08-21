ثلاث دول أوروبية تحث إيران على الالتزام الكامل بالاتفاق النووي

2020/08/21 | 08:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت بريطانيا وفرنسا وألمانيا الخميس إنه ليس بوسعها دعم التحرك الأمريكي لمعاودة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران، قائلة إن الخطوة تتنافى مع الجهود الرامية لدعم الاتفاق النووي مع إيران.وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك: “من أجل المحافظة على الاتفاق، نحث إيران على العدول عن كل الإجراءات التي لا تتماشى مع التزاماتها ضمن …

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