2020/08/21 | 08:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب يهدد باللجوء إلى القضاء في حال استمرار تهميش الحكومة لمحافظة ميسان وينتقد ازدواجيتها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/21 | 08:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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