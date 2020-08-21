النفط يتراجع بفعل تخمة معروض “أوبك+”

2020/08/21 | 09:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..تراجع النفط واحدا بالمئة، بعد أن أنباء أفادت بأن على أوبك+ أن تعالج تخمة معروض يومية تتجاوز المليوني برميل، وعقب ارتفاع مفاجئ لطلبات إعانة البطالة الأمريكية، مما ينبئ بتعاف اقتصاي بطيء.وانخفض خام برنت 47 سنتا بما يعادل واحدا بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 44.90 دولار للبرميل في حين أغلق خام غرب تكساس […]

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