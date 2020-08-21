الخارجية الأمريكية: نشعر بغضب إزاء مقتل نشطاء المجتمع المدني بالعراق

2020/08/21 | 09:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها تشعر بغضب إزاء اغتيال نشطاء للمجتمع المدني في العراق وهجمات على محتجين في بغداد والبصرة.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية مورجان أورتاجوس في بيان “نحث حكومة العراق على اتخاذ خطوات فورية لمحاسبة الفصائل والمجرمين والعصابات التي تهاجم العراقيين الذين يمارسون حقهم في الاحتجاج السلمي”.

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